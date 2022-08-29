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Кубраков: Имеем около 40 заявок на перевозку “зерновым коридором”

По словам Александра Кубракова, уже около 700 тысяч тонн агропродукции вышло из портов.
Кубраков: Имеем около 40 заявок на перевозку “зерновым коридором”
Александр Кубраков / facebook

Сейчас Украина имеет около 40 заявок на перевозку "зерновым коридором". Министр инфраструктуры Александр Кубраков об этом сказал в интервью для Экономической Правды.

Как сообщил министр инфраструктуры, полноценно на сегодняшний день работают три порта на Черном море: Черноморск, Одесса и Южный.

По состоянию на 20 августа, из портов вышли 27 судов с зерном. Министр объясняет, что эти суда вышли и зашли, то есть до начала полномасштабной войны их там не было.

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Кроме этого, Кубраков сообщил, что в настоящее время Украина имеет около 40 заявок на перевозку "зерновым коридором". За все время после начала действия зерновой инициативы из портов Одессы вышло около 700 тысяч тонн агропродукции.

Кубраков также отметил, что планируется расширять и добавлять другие порты.

"Мы над этим работаем, но тихо, спокойно. Я понимаю, что такие вещи, как само зерновое соглашение, должны так проходить”, - сообщил министр инфраструктуры в интервью.

Напомним, из украинских портов вышли еще 3 судна с зерном. Министерство обороны Турции сообщило, что из украинских портов сегодня вышло еще 3 судна с зерном.

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