Укрпочта выпустит первую благотворительную марку "Пес Патрон"
Завтра, 30 августа, планируется выпуск благотворительной марки "Пес Патрон". Продажа марки направлена на сбор средств для приобретения машины для разминирования. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский в Telegram.
"Более 150 000 - такое количество найденных взрывоопасных предметов в Украине по данным ГСЧС, поэтому Патрон нуждается в помощи и со стороны технических средств, и со стороны четырехлапых помощников", - сообщает гендиректор Укрпочты.
Как сообщил Игорь Смилянский, планируется собрать более 1 миллиона евро на автомобиль для разминирования больших территорий. Остальные благотворительные средства будут направлены на поддержку приютов животных по всей стране.
Читайте также: Министры обороны ЕС обсудят поддержку для украинцев и запрет на въезд россиян в Европу
"Марка рассказывает о том, как саперы, вместе с Патроном, помогают сохранить жизнь детей и фермеров и обеспечивают прохождение судов - это первая официальная благотворительная марка страны", - написал Смелянский.
Вдобавок, Смилянский сообщил о том, что Патрон запустит свою марку лично лапой.
Напомним, Укрпочта выпустила новую марку ко Дню Независимости. На почтовом эскизе находится 6 иллюстраций, отражающих 6 месяцев войны.