Укрпочта выпустит первую благотворительную марку "Пес Патрон"

Генеральный директор Игорь Смилянский написал, когда ждет выпуск новой марки.

Завтра, 30 августа, планируется выпуск благотворительной марки "Пес Патрон". Продажа марки направлена ​​на сбор средств для приобретения машины для разминирования. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский в Telegram.

"Более 150 000 - такое количество найденных взрывоопасных предметов в Украине по данным ГСЧС, поэтому Патрон нуждается в помощи и со стороны технических средств, и со стороны четырехлапых помощников", - сообщает гендиректор Укрпочты.

Как сообщил Игорь Смилянский, планируется собрать более 1 миллиона евро на автомобиль для разминирования больших территорий. Остальные благотворительные средства будут направлены на поддержку приютов животных по всей стране.

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"Марка рассказывает о том, как саперы, вместе с Патроном, помогают сохранить жизнь детей и фермеров и обеспечивают прохождение судов - это первая официальная благотворительная марка страны", - написал Смелянский.

Вдобавок, Смилянский сообщил о том, что Патрон запустит свою марку лично лапой.

Напомним, Укрпочта выпустила новую марку ко Дню Независимости. На почтовом эскизе находится 6 иллюстраций, отражающих 6 месяцев войны.