РФ обстреляла приграничье Сумщины: что известно
Российские войска обстреляли приграничные села Сумщины утром, 29 августа. Об этом сообщил глава Сумской государственной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.
Он сообщил, что 29 августа после 8 часов, утром на приграничных Сумской области начались обстрелы.
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В сообщении Живицкий указал, что россияне стреляли из минометов и самоходных артиллерийских установок по окрестностям одного из сел Краснопольского общества.
Всего было 16 прилетов, однако, по предварительным данным, обошлось без разрушений и жертв.
Напомним, глава ОВА опубликовал фото с последствиями обстрела центра Харькова. Олег Синегубов подробнее рассказал о вчерашнем ракетном ударе кафиров и обнародовал соответствующие фотографии.