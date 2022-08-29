РФ обстреляла приграничье Сумщины: что известно

Утром, 29 августа, в 8 часов утра россияне обстреляли приграничные села Сумщины.

Российские войска обстреляли приграничные села Сумщины утром, 29 августа. Об этом сообщил глава Сумской государственной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

Он сообщил, что 29 августа после 8 часов, утром на приграничных Сумской области начались обстрелы.

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В сообщении Живицкий указал, что россияне стреляли из минометов и самоходных артиллерийских установок по окрестностям одного из сел Краснопольского общества.

Всего было 16 прилетов, однако, по предварительным данным, обошлось без разрушений и жертв.

Напомним, глава ОВА опубликовал фото с последствиями обстрела центра Харькова. Олег Синегубов подробнее рассказал о вчерашнем ракетном ударе кафиров и обнародовал соответствующие фотографии.