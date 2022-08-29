Оккупанты расстреляли остановку общественного транспорта в Бахмуте: фото

Стало известно, что произошел разрыв кассетного боеприпаса у остановки общественного транспорта. Полиция сообщает о жертвах.

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины - российская армия ударила по городам Авдеевка, Славянск, Бахмут, Красногоровка, Торецк, Константиновка, Николаевка, пгт Райгородок, Щербиновка, селах Георгиевка, Петровка, Татьяновка, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области в Facebook.

Полиция сообщила о том, что россияне применяли против мирного населения ракеты, артиллерию, РСЗО «Ураган» и «Град». Уже известно, что убиты и ранены среди мирного населения.

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Кроме этого, полиция сообщает о разрыве кассетного боеприпаса в Бахмуте, которым враг попал у остановки общественного транспорта. В результате разрыва боеприпасов погибли люди в возрасте от 36 до 60 лет.

В общей сложности от обстрелов пострадали 36 гражданских – 22 жилых дома, коксохимический завод, гаражи, электросети, автобаза и т.д.

Напомним, ВСУ продолжают уничтожать базы РФ в Херсонской области. В оккупированном Бериславе вспыхнул машиностроительный завод, на котором размещалась база кафиров, сообщается также об ударе по Новой Каховке.