Германия согласна на вступление Украины, Молдовы и Грузии в ЕС – Шольц

В перспективе страны Восточной Европы и Западных Балкан должны войти в ЕС

Шольц согласен на вступление Украины в ЕС / EPA / UPG

Европейский Союз должен в перспективе расшириться, приняв в свой состав Украину, Грузию и Молдову. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Карловом университете Чехии, пишет Reuters.

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Он отметил, что 27 членов ЕС должны "сплотить ряды, разрешить старые конфликты и найти новые решения" на фоне российской агрессии против Украины.

"Мы должны гораздо сильнее использовать влияние нашей объединенной Европы... Европа – это наше будущее. И это будущее в наших руках", – заявил Шольц.

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В этом контексте канцлер заверил, что Германия выступает за расширение ЕС за счет включения в союз стран Западных Балкан, Украины, Молдовы и Грузии.

Напомним, Шольц заявил, что Германия может обеспечить Украину артиллерией и ПВО. Официальный Берлин готов взять на себя кураторство по поставкам отдельных видов оружия.

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