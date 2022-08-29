Европа должна объединиться против Путина и Лукашенка: Шольц

Об этом он отметил на съезде министров ЕС в Праге.

Сегодня, 29 августа, состоялся съезд министров ЕС в Праге. На нем, немецкий политический деятель Олаф Шольц сообщил о том, что Путин и Лукашенко пытаются вызвать разлад в Европейском Союзе. О его речи рассказал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Любое разногласие между нами, любая слабость - это зерно на мельницу Путина. Другие автократы подражают ему; только посмотрите, как белорусский диктатор Лукашенко пытался оказывать на нас политическое давление в прошлом году из-за страдания тысяч беженцев и мигрантов из стран Ближнего Востока" , – сказал Шольц.

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Политик дал понять, что ЕС должен быть единым фронтом, особенно там, где важно поддерживать санкции и вопросы прав человека.

"Я мог бы представить себе, например, начало голосования большинством голосов (в ЕС) в тех областях, в которых особенно важно, чтобы мы выступали единым фронтом. Например, в санкционной политике или вопросах прав человека", - поделился Шольц.

К своему выступлению он добавил, что он сторонник расширения Европейского Союза и чтобы включить в него страны Западных Балкан, Украину, Молдову и Грузию.

Напомним, ВСУ сообщили о прорыве первой линии обороны оккупантов под Херсоном. Ситуация на временно оккупированной территории Херсонщины, по заявлению оперативной группировки, "крайне непростая".