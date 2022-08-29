Норвегия закупит газ для нужд Украины

Норвежцы обещают помочь с отоплением украинских больниц и школ

Правительство Норвегии намерено закупить для Украины природный газ на общую сумму в 2 млрд норвежских крон (более 200 млн долларов). Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, пишет Finansavisen.

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"Война означает, что Украина остро нуждается во внешней поддержке. Украина попросила Норвегию взять на себя ведущую роль в обеспечении доступа к энергии. Сейчас мы предлагаем потратить 2 млрд норвежских крон, чтобы украинцы могли покупать газ осенью и зимой", – сказал он.

По словам Стёре, во время своего визита в Киев два месяца назад он пообещал Украине поддержку в размере 10 млрд норвежских крон в 2022 и 2023 годах. Два из десяти миллиардов пойдут на покупку газа для Украины в 2022 году.

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"Наш вклад в закупку газа, среди прочего, поможет сохранить тепло в больницах и школах Украины этой зимой, а также предоставит больше возможностей для приготовления горячей пищи", – сказал Стёре.

Напомним, Швеция анонсировала пакет гуманитарной помощи Украине. Также будет предоставлена и помощь оружием.

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