СБУ собрали доказательства на "кадыровца", убившего 5 человек в Буче

Служба безопасности Украины объявила подозрение "кадыровцу" по поводу убийств в Бучанском районе.

СБУ был идентифицирован командир группы специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской Республике. Он безжалостно убил пятерых гражданских в Бучанском районе Киевщины. Об этом сообщает пресс-служба Службы Безопасности Украины.

Майор полиции Мусаев Изнаур Ибрагимович объявлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством, (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Следствие установило, что преступник в составе оккупационных войск РФ участвовал в захвате села Микуличи. Управляя спецотрядом, Мусаев и его подчиненные под предотвращением сотрудничества гражданских с Вооруженными силами Украины жестоко расстреливали людей.

Первым, кого убил Мусаев, был 57-летний житель, вышедший во двор. Оккупант заставил мужчину стать на колени и выстрелил ему в затылок. Впоследствии россияне притащили тело убитого в дом еще одного местного, которого также убили выстрелом в голову.

После этого Мусаев убил супружескую пару и 67-летнюю женщину, выстрелив у висок.

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В течение получаса Мусаев вместе с подчиненными убили пятерых невинных людей. СБУ продолжает тщательно исследовать его причастность к совершению других преступлений в Киевской области.

Напомним, президент Зеленский заявил о том, что Украина может стать гарантом газовой безопасности ЕС.