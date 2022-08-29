СБУ собрали доказательства на "кадыровца", убившего 5 человек в Буче
СБУ был идентифицирован командир группы специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской Республике. Он безжалостно убил пятерых гражданских в Бучанском районе Киевщины. Об этом сообщает пресс-служба Службы Безопасности Украины.
Майор полиции Мусаев Изнаур Ибрагимович объявлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством, (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Следствие установило, что преступник в составе оккупационных войск РФ участвовал в захвате села Микуличи. Управляя спецотрядом, Мусаев и его подчиненные под предотвращением сотрудничества гражданских с Вооруженными силами Украины жестоко расстреливали людей.
Первым, кого убил Мусаев, был 57-летний житель, вышедший во двор. Оккупант заставил мужчину стать на колени и выстрелил ему в затылок. Впоследствии россияне притащили тело убитого в дом еще одного местного, которого также убили выстрелом в голову.
После этого Мусаев убил супружескую пару и 67-летнюю женщину, выстрелив у висок.
Читайте также: Украине нужно только членство НАТО без ПДЧ: Стефанишина
В течение получаса Мусаев вместе с подчиненными убили пятерых невинных людей. СБУ продолжает тщательно исследовать его причастность к совершению других преступлений в Киевской области.
Напомним, президент Зеленский заявил о том, что Украина может стать гарантом газовой безопасности ЕС.