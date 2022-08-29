Украине нужно только членство НАТО без ПДЧ: Стефанишина

Ольга Стефанишина уверена, что только членство в НАТО может изменить ситуацию.

План действия членства в НАТО уже не имеет такого значения после 24 февраля и 6 месяцев войны, потому что Украине нужно членство в НАТО. Об этом сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью для "Европейской правды".

"Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей Конституции, и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО это будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года" , – говорит Стефанишина.

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По словам вице-премьера, ответственность украинского сектора безопасности и обороны показала, что Украина де-факто уже внедрила очень много практик Альянса. Кроме того, ее военные сейчас приобретают уникальный опыт боевых действий, не имеющий военных стран-союзников НАТО.

“Взаимодействие с НАТО происходит. Но в вопросах, которые касаются именно гарантий безопасности, только членство может изменить ситуацию", - объясняет Стефанишина.

Вице-премьер также отметила, что пока не видит смысла серьезно обсуждать возражения РФ против вступления Украины в НАТО, особенно учитывая, что перспектива переговоров с Кремлем пока далеко и неизвестно, будут ли эти вопросы вообще предметом переговоров.

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Для справки. Ольга Витальевна Стефанишина (урожденная Кравец; родилась 29 октября 1985 года, Одесса, УССР) — украинская юристка. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (с 4 июня 2020 года).

Напомним, в Британии 50 тысяч украинцев могут оказаться бездомными. Правительство Британии не продлило программу поддержки беженцев.