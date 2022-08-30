Зеленский призвал поддержать запрет на визы для россиян

Именно граждане России должны первыми противодействовать войне, однако те "желают отсидеться".

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европы ввести полное эмбарго на отношения с Россией. Об этом украинский лидер заявил во время выступления на 17-м Стратегическом форуме в Словении, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Кто не борется против террора, тот поддерживает его, а значит, разделяет ответственность за все его последствия. Это должно быть правилом, которое вернет силу всем другим правилам. Государство, угрожающее всем вокруг себя - от стран Балтии до Казахстана - должно попасть под полное эмбарго от всех в мире, кто ценит свободу и уважает себя. Нужно эмбарго на все отношения с Россией, с государством-террористом, пока Россия продолжает войну, пока она оккупирует чужую территорию, уничтожает жизнь других народов", - заявил Зеленский

Он также призвал ввести визы для граждан России, которые хотят "пересидеть" в Европе, пока другие борются.

"Европа - не тихая гавань, где можно просто пересидеть то время, когда кто-то другой борется против российского террора. Но, к сожалению, многие граждане России именно так воспринимают Европу. Именно для этого им нужны европейские визы. И, к сожалению, ни одно из ваших государств не застрахована от того, что военные преступники, на чьих руках - кровь украинцев, приедут к вам просто как туристы, а однажды получат приказ - и станут отнюдь не туристами", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно от граждан России должно исходить сопротивление войне.

"Но мы не видим постоянных и заметных антивоенных протестов с участием граждан этого государства - даже там, где для них нет риска каких-либо репрессий за протесты, еще раз это повторяю. А почему так? Я оставлю вам этот вопрос".

Напомним, министры иностранных дел ЕС могут договориться об определенной модификации нынешних правил выдачи виз гражданам России.