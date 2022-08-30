Россия пытается скрыть украинское контрнаступление - ISW

Россия пытается заявить, что контрнаступление украинской армии - это не больше, чем пропаганда.

29 августа, Министерство обороны России заявило, что украинское контрнаступление было ограниченным и неудачным, задав тон последующим обсуждениям контрнаступления в российском медиа-пространстве. Об это сообщает Институт изучения войны.

Минобороны России заявило, что украинские силы понесли большие потери в личном составе и технике после попыток и неудач наступления в трех неустановленных направлениях в Херсонской области.

Заместитель министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что идея грандиозного украинского контрнаступления является пропагандой и что украинские силы предприняли лишь ограниченную попытку наступления двумя пехотными батальонами и одним танковым батальоном, понеся при этом большие потери.

Читайте также: ВСУ смогут вернуть Херсон по ряду причин: Британская разведка

Российские блогеры в основном утверждали, что сообщения об украинском контрнаступлении были раздутыми, фальшивыми или, скорее всего, провальными, заявляя, что украинские войска до сих пор не имели возможности прорвать российские оборонительные линии в прошлых контратаках и остаются неспособными сделать это в новых контратаках.

Эти пренебрежительные заявления указывают на то, что Кремль стремится сохранить фасад обширных российских военных успехов в Украине.

Напомним, за сутки у РФ максимум потерь с начала марта: данные Генштаба. Вчера российская армия понесла самые тяжелые потери за 5 месяцев.