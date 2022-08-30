ВСУ смогут вернуть Херсон по ряду причин: Британская разведка

В Министерстве обороны Великобритании назвали несколько неопровержимых фактов, которые доказывают, что ВСУ сможет вернуть Херсон.

Министерство обороны написало, что с утра 29 августа 2022 года несколько бригад Вооруженных сил Украины усилили артиллерийский огонь в прифронтовых секторах на юге Украины. Минобороны Британии поделилось сводкой оборонной разведки о ситуации в Украине на 30 августа 2022 года в Twitter.

За данными разведки, украинские дальние точные удары продолжают нарушать российское снабжение, но пока что подтвердить масштабы украинского продвижения невозможно.

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Говорится, что с начала августа Россия предприняла значительные усилия по укреплению своих сил на западном берегу Днепра в районе Херсона. Известно, что 49-я общевойсковая армия Южного военного округа, скорее всего, была усилена компонентами 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

По данными разведки, большинство подразделений вокруг Херсона, скорее всего, недоукомплектованы и зависят от хрупких линий снабжения по паромным и понтонным мостам через Днепр.

Существует реальная возможность того, что Россия перешла к рационализации нескольких полунезависимых оперативных командований, которые способствовали ее неудовлетворительным результатам в начале вторжения.

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Британская разведка уверена, что если Украине удастся провести наступательные операции, сплоченность этой непроверенной структуры, вероятно, станет ключевым фактором устойчивости российской обороны на юге.

Напомним, в соцсетях показали, что в Одессе прогремел мощный взрыв. Очевидцы сообщают о громких звуках. По предварительной информации, работала противовоздушная оборона.