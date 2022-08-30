Оккупанты планируют провести "референдум" на Харьковщине

Россияне анонсируют проведение первого "референдума" на временно оккупированной части Харьковщины.

Как известно, россияне планируют провести "референдум" 20 октября. Об этом сообщает информационно-аналитический портал Kharkiv Today.

Петицию о проведении "общенационального референдума" на территории Волчанска и Большого Бурлука Харьковской области подписали 477 жителей (до войны совокупное количество жителей двух городов было около 20 000 человек).

Петиция была рассмотрена в здании Дома культуры в Волчанске под главствованием депутата от партии "Единая Россия". Об этом сообщают российские пропагандистские каналы.

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"Военная администрация Волчанского района, присоединяясь к пгт Большой Бурлук, приняла решение: поддержать петицию за проведение общенационального референдума в Волчанском районе, назначить дату проведения на 10.00 четверга 20 октября", - сообщают пропагандистские СМИ.

Место проведения "референдума" должны объявить не позднее чем через три недели.

Напомним, найдены тела женщин, погибших 27 августа во время обстрелов Харькова. Враг продолжает избивать по населенным пунктам области, находящимся у линии столкновения на фронте.