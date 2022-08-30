Гауляйтер Энергодара отнял у аграриев имущества на 2 млрд – СБУ

Часть конфискованного уже вывезли в Крым и Россию

СБУ сообщила заочное подозрение главе оккупационной администрации города Энергодар Запорожской области. Его обвиняют в присвоении имущества украинских предприятий и других преступлениях, информирует СБУ.

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По данным следствия, депутат Энергодарского городского совета добровольно пошел на сотрудничество с врагом и возглавил оккупационную “военно-гражданскую администрацию с центром в городе Энергодар”.

СБУ подозревает депутата в содействии установлению оккупационного режима. В частности он издавал преступные распоряжения, на основе которых оккупанты присваивали активы украинского бизнеса на захваченных территориях.

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Так, только у крупных сельхозпроизводителей Каменско-Днепровского района и Энергодара украдено 140 тысяч тонн зерна и другого имущества на общую сумму более 1,89 млрд грн.

Также фигурант “отменил” всю структуру органов исполнительной власти в Энергодаре и заменил ее оккупационной “администрацией Энергодара”, в состав которой вошли боевики незаконных формирований и российские военнослужащие.

Гауляйтеру вменяют несколько статей Уголовного кодекса – коллаборационная деятельность, пособничество государству-агрессору, нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, ранее оккупанты подтвердили убийство нардепа-коллаборанта Ковалева. Ранее против Ковалева открыли уголовное дело за госизмену.

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