Враг направляет колонны техники из Крыма на Херсонщину - Хлань

Стало известно, что россияне формируют большие колонны техники, направляя ее в оккупированную Херсонщину.

Россияне стали формировать большие колонны техники в Крыму и отправлять их в сторону временно оккупированной Херсонщины. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook.

Так как важно не допустить перебрасывания техники к линии фронта, вооруженные силы наносят удары по Антоновскому мосту.

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Кроме того, депутат отметил, что если колонны вражеской техники появятся в поле зрения HIMARS, их ждет еще одна Бриловка.

"А колонны пусть только появятся в поле зрения HIMARS и будут оккупантами еще одна Бриловка", - заявил Хлань.

Для справки. Сергей Владимирович Хлань (родился 29 июня 1972 г., Снегиревка, Николаевская область) — украинский политик, народный депутат Украины. Председатель подкомитета по ценообразованию и развитию внешнеэкономической деятельности в агропромышленном комплексе Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений. Член партии "Блок Петра Порошенко". Избран по 185 избирательному округу (Херсонская область) на досрочных выборах Верховной Рады Украины в 2014 году.

Напомним, появились фото последствий утренних обстрелов Харькова. Глава полиции сообщил, что в Харькове вражеские ракеты попали на территорию рынка, детсада и частного дома.