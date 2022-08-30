В разведке посчитали количество наемников “Вагнера”
Из-за провала скрытой мобилизации в регулярную армию кремлевское руководство сосредоточилось на увеличении численности наемников в рядах оккупационных сил в Украине. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
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"Проведение скрытой мобилизации в центральных и юго-восточных регионах РФ терпит неудачу. Россияне все чаще отказываются идти умирать за идеи кремлевского диктатора. Учитывая это, в Министерстве обороны страны-агрессора решили увеличить количество наемников ЧВК, участвующих в боевых действиях на территории Украины", – говорится в сообщении.
Основной контингент наемников, воюющих против Украины, сосредоточен в так называемых "ЧВК Вагнер" и " ЧВК Лига".
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По подсчетам украинских спецслужб, в настоящее время на временно оккупированных территориях Украины находится около 4,5-5 тысяч наемников.
“Они работают на определенных направлениях как штурмовые отряды, действующие в первой линии наступательных войск”, – говорят в ГУР.
Напомним, за вчерашний день российские войска понесли самые высокие потери за последние месяцы. Больше погибших, чем вчера, у россиян было только в первые дни вторжения.
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