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В разведке посчитали количество наемников “Вагнера”

Кремль всё больше надеется на наемников, нежели на новобранцев ВС РФ
 |  Автор: Юрий Кобзар
В разведке посчитали количество наемников “Вагнера”
Иллюстративное фото / facebook.com/mod.mil.rus

Из-за провала скрытой мобилизации в регулярную армию кремлевское руководство сосредоточилось на увеличении численности наемников в рядах оккупационных сил в Украине. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"Проведение скрытой мобилизации в центральных и юго-восточных регионах РФ терпит неудачу. Россияне все чаще отказываются идти умирать за идеи кремлевского диктатора. Учитывая это, в Министерстве обороны страны-агрессора решили увеличить количество наемников ЧВК, участвующих в боевых действиях на территории Украины", – говорится в сообщении.

Основной контингент наемников, воюющих против Украины, сосредоточен в так называемых "ЧВК Вагнер" и " ЧВК Лига".

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По подсчетам украинских спецслужб, в настоящее время на временно оккупированных территориях Украины находится около 4,5-5 тысяч наемников. 

“Они работают на определенных направлениях как штурмовые отряды, действующие в первой линии наступательных войск”, – говорят в ГУР.

Напомним, за вчерашний день российские войска понесли самые высокие потери за последние месяцы. Больше погибших, чем вчера, у россиян было только в первые дни вторжения.

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