Россияне анонсировали открытие 16 разрушенных школ в Мариуполе

Оккупанты в Мариуполе планируют открыть 16 разрушенных школ к сентябрю.

В канун первого сентября оккупанты анонсировали открытие 16 школ. Образовательные заведения откроют вроде бы после ремонта. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Указанное количество учебных заведений не соответствует количеству объектов социальной инфраструктуры, озвученной главой Пушилина. Он сказал, что всего осенью будет отремонтировано 16.

Однако по данным гауляйтера Иващенко, таких объектов насчитывается по меньшей мере 40, из них 16 школ, 16 заведений среднего-специального образования, 3 больницы и какие-то офисы.

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"Итак, наглядно картина "завралась"", - пишет Андрющенко.

Что касается информации о школах, то известно, что минимум 4 из анонсированных школ в стадии «голые стены», как в образовательных учреждениях, номерах 27, 38, 53, 64. При том, что в школе номер 38 даже вообще отсутствует крыша. Даже это не остановило кафиров от анонсирования.

“Конечно, там хватит цинизма загнать детей в разрушенные школы ради картинки пропаганды. Но реальность у них всегда другая”, - написал Андрющенко.

Напомним, оккупанты планируют провести "референдум" на Харьковщине. Россияне анонсируют проведение первого "референдума" на временно оккупированной части Харьковщины.