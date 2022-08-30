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ВСУ нанесли удар по яхт-клубу с оккупантами - Хлань

Депутат Херсонского облсовета сообщил, что ВСУ также уничтожили значительное количество техники российских войск
ВСУ нанесли удар по яхт-клубу с оккупантами - Хлань
Иллюстративное фото / t.me/zedigital

В Херсонской области ВСУ ударили по яхт-клубу в Новой Каховке. Об этом сообщает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

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Сообщается, что там в отеле жил руководящий состав оккупантов. Также ВСУ уничтожили значительное количество техники российских войск

"Сегодня особенно длинным выглядит список уничтоженной техники россиян. Минус зенитно-ракетная система С-300, танки, гаубицы, Град, Ураган и т.д. Также подтверждена ювелирная отработка по складам оккупантов", - сообщает депутат.

Ранее в Вашингтоне оценили информацию о контрнаступлении на ВСУ на юге. Белый дом получил сообщения о том, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны.

 

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