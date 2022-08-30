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Акцизы на топливо в Украине вернут - законопроект

Сегодня парламент одобрил законопроект о возвращении акцизов на топливо.
Акцизы на топливо в Украине вернут - законопроект
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Сегодня, 30 августа, в первом чтении парламент одобрил законопроект 7668-д о возвращении акцизов на топливо. Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета Рады, народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Согласно законопроекту, будет возвращен акциз:

  • на газ возвращается акциз в размере 52 евро/1000 литров

  • акциз и НДС для альтернативных видов топлива тоже приравнивается к 100 евро/1000 литров

  • акциз на бензин и дизель тоже возвращают до 100 евро/1000 литров

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За законопроект проголосовали 236 депутатов. Нардеп отметил, что он проголосовал против одобрения законопроекта.

Напомним, РФ обстреливает коридоры, по которым поедет миссия МАГАТЭ. Россияне пытаются сорвать визит международных экспертов, говорят в ОП.

 

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