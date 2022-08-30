Акцизы на топливо в Украине вернут - законопроект

Сегодня парламент одобрил законопроект о возвращении акцизов на топливо.

Сегодня, 30 августа, в первом чтении парламент одобрил законопроект 7668-д о возвращении акцизов на топливо. Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета Рады, народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Согласно законопроекту, будет возвращен акциз:

на газ возвращается акциз в размере 52 евро/1000 литров

акциз и НДС для альтернативных видов топлива тоже приравнивается к 100 евро/1000 литров

акциз на бензин и дизель тоже возвращают до 100 евро/1000 литров

Читайте также: На Львовщине банда грабителей притворялась теробороной

За законопроект проголосовали 236 депутатов. Нардеп отметил, что он проголосовал против одобрения законопроекта.

Напомним, РФ обстреливает коридоры, по которым поедет миссия МАГАТЭ. Россияне пытаются сорвать визит международных экспертов, говорят в ОП.