На Львовщине банда грабителей притворялась теробороной
На Львовщине СБУ нейтрализовала преступную группировку, которая под видом добровольческого формирования похищала людей. Об этом информирует пресс-центр СБУ.
Читайте также: Убийство пленных в Еленовке: Прокуратура назвала причину взрыва
Так, бандиты, притворяясь добровольцами теробороны, похищали и пытали людей, вымогая деньги под надуманными предлогами, например, искусственно созданных конфликтных ситуаций.
Сообщается, что в состав преступной организации входило не менее 6 местных жителей. Организатора и активных участников банды задержали во время очередного вымогательства денег у потерпевшего.
Читайте также: На Львовщине арестовали землю жены Медведчука
В настоящее время задержанным сообщено о подозрениях по четырем статьям Уголовного кодекса.
Напомним, гауляйтер Энергодара отнял у аграриев имущества на 2 млрд. Часть конфискованного уже вывезли в Крым и Россию.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.