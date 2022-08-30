На Львовщине банда грабителей притворялась теробороной

Бандиты вымогали деньги у местных жителей под надуманными предлогами

На Львовщине СБУ нейтрализовала преступную группировку, которая под видом добровольческого формирования похищала людей. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Читайте также: Убийство пленных в Еленовке: Прокуратура назвала причину взрыва

Так, бандиты, притворяясь добровольцами теробороны, похищали и пытали людей, вымогая деньги под надуманными предлогами, например, искусственно созданных конфликтных ситуаций.

Сообщается, что в состав преступной организации входило не менее 6 местных жителей. Организатора и активных участников банды задержали во время очередного вымогательства денег у потерпевшего.

Читайте также: На Львовщине арестовали землю жены Медведчука

В настоящее время задержанным сообщено о подозрениях по четырем статьям Уголовного кодекса.

Напомним, гауляйтер Энергодара отнял у аграриев имущества на 2 млрд. Часть конфискованного уже вывезли в Крым и Россию.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.