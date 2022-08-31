ВСУ уничтожили российский САУ 2С3 "Акация" в Харьковской области: видео

В Нацгвардии сообщили о виртуозной работе ВСУ по уничтожению российского САУ 2С3 "Акации".

Российская САУ 2С3 "Акация" была уничтожена в Харьковской области вместе с расчетом и боеприпасами. Об этом сообщили в Национальной Гвардии Украины на странице Twitter.

Как сообщается, в рамках мер контрбатарейной борьбы аэроразведка Нацгвардии нашла цель, корректировала огонь артиллеристов Вооруженных сил Украины и зафиксировала результат их виртуозной работы.

Читайте также: "Дія" получила крупное обновление: детали

Для справки. 2С3 «Акация» – советская 152-мм дивизионная самоходная гаубица. Разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения. 2С3 "Акация" предназначена для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов управления и тактических средств ядерного нападения.

Російська САУ 2С3 "Акація" була знищена🔥 на Харківщині разом із розрахунком та боєприпасами.



Аеророзвідка Нацгвардії у рамках заходів контрбатарейної боротьби відшукала ціль, корегувала вогонь артилеристів Збройних сил України та зафіксувала результат їхньої віртуозної роботи. pic.twitter.com/zkYMCOugeY — НГУ (@ng_ukraine) August 31, 2022

Напомним, Макрон попросил Иран стать посредником между Киевом и Москвой. Французский лидер считает, что Тегеран может помочь урегулировать конфликт.