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ВСУ уничтожили российский САУ 2С3 "Акация" в Харьковской области: видео

В Нацгвардии сообщили о виртуозной работе ВСУ по уничтожению российского САУ 2С3 "Акации".
ВСУ уничтожили российский САУ 2С3 "Акация" в Харьковской области: видео
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Российская САУ 2С3 "Акация" была уничтожена в Харьковской области вместе с расчетом и боеприпасами. Об этом сообщили в Национальной Гвардии Украины на странице Twitter.

Как сообщается, в рамках мер контрбатарейной борьбы аэроразведка Нацгвардии нашла цель, корректировала огонь артиллеристов Вооруженных сил Украины и зафиксировала результат их виртуозной работы.

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Для справки. 2С3 «Акация» – советская 152-мм дивизионная самоходная гаубица. Разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения. 2С3 "Акация" предназначена для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов управления и тактических средств ядерного нападения.

Напомним, Макрон попросил Иран стать посредником между Киевом и Москвой. Французский лидер считает, что Тегеран может помочь урегулировать конфликт.

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