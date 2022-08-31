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"Дія" получила крупное обновление: детали

Украинцам стали доступны новые возможности на портале онлайн-госуслуг
 |  Автор: Юрий Кобзар
"Дія" получила крупное обновление: детали
Иллюстративное фото / depositphotos.com

Онлайн-портал "Дія" получил новое крупное обновление. Украинцам стали доступны новые сервисы – пенсионное удостоверение, вид на жительство, документы на английском, а также услуга шеринг авто. Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По его словам, англоязычные версии документов появились у загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта на автомобиль.

"Права и техпаспорт имеют международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде. Чтобы в приложении документы отображались на английском, необходимо переключить язык", – объяснил министр.

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Электронное пенсионное удостоверения доступно двух видов – по возрасту и специальное. Отмечается, что пока доступны только документы, выданные после 2014 года.

Для иностранцев, проживающих в Украине, стала доступна
электронная версия вида на временное или постоянное проживание. Однако, чтобы эти документы появились в приложении, у пользователя также должен быть налоговый идентификационный номер.

Наконец, в "Дію" вернули услугу шеринга авто, которая временно убирали в начале российского вторжения. Вместе с этой функцией вернулась и возможность уплаты штрафов, выписанных патрульной полицией.

Напомним, Укрпочта продала марок на 5 миллионов гривен на eBay и Amazon. 

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