В ОПУ оценили вероятность нападения Беларуси

Армия Лукашенко не имеет такого количества людей, которое нужно для ведения эффективной войны, считают в Киеве.

Народ Беларуси в своем большинстве не поддерживает войну в Украине, а белорусская армия располагает большей информацией о реальной ситуации на фронте, чем российская. Из-за этого воевать готова лишь малая часть военнослужащих республики. Об этом в среду, 31 августа, заявил советник Офиса президента украины Михаил Подоляк, пишет УНИАН.

По его словам, в Беларуси поддерживают войну не более 10-15% населения. Также он считает, что белорусская армия полностью деморализована.

"Они имеют больше информации о том, что происходит в Украине. Они все же не в таком информационном пространстве живут, как русские, там не такие ограничения. Поэтому белорусы гораздо более сознательны к тому, что происходит в Украине", - сказал Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента отметил, что какие-то стратегические движения Беларуси можно было ожидать в первые недели войны.

"Сегодня уже даже Лукашенко понял, что эта война которая будет приносить только минусы, в том числе господину Лукашенко, не имеет никаких бенефитов", - пояснил Подоляк.

Он также отметил, что белорусская армия не имеет такого количества людей, которое нужно для ведения эффективной войны.

"Ну и наконец, мы оцениваем не только моральное положение общества и армии Беларуси. Мы понимаем, что тактически у них нет такого количества людей, которое нужно для ведения эффективной войны в Украине. То есть, россияне задействовали уже более 250 тысяч человек в войне против Украины и это им не помогает, а в Беларуси такого количества нет войск",- сказал Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента подытожил, что хотя Беларусь и предоставляет свою инфраструктуру и воздушное пространство для бомбардировки украинской земли, можно ожидать, что на большее ее не хватит.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о масштабной "перестройке" в гражданском обществе и партийном строительстве. В частности, он предлагает ликвидировать партии, которые не поддерживают власть.