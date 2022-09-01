По Одесской области ударили ракетами из Крыма: подробности

Известно о том, что одна ракета была сбита системой ПВО.

Утром, 1 сентября, по Одесщине был нанесен удар ракетами, запускаемыми из оккупированного Крыма. Об этом написал представитель председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Facebook.

Спикер сообщил, что утром в Одесской области произошла ракетная атака.

“Удар с территории временно оккупированного Крыма. Одна ракета "оникс" уничтожена силами ПВО, вторая попала в открытую местность. Пострадавших нет”, – сообщил Сергей Братчук.

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Для справки. П-800 Оникс - советская/российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия, предназначенная для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. Кроме того, может применяться и против наземных целей, при этом дальность поражения цели может быть увеличена.

Напомним, армия РФ испытывает острую нехватку личного состава – СNN. Министерство обороны России пытается увеличить численность войск, в том числе за счет отбывающих наказание.