Данилов рассказал о переговорах с РФ по азовцам
Вопросом освобождения из российского плена бойцов Азова украинские чиновники занимаются ежедневно. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в рамках телемарафона.
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Данилов подчеркнул, что тема защитников Азовстали "затихла" в публичном пространстве, и это обусловлено просьбой людей, занимающихся их освобождением.
"Это - очень болезненная тема. Это - сложный вопрос. Здесь наша главная задача, чтобы они все остались живы и здоровы. То, что произошло в Еленовке, этот ужас, террористический акт, которую совершила РФ, это недопустимые вещи. Есть такая договоренность, чтобы как можно меньше было в печати официальных комментариев по этому поводу. Могу сказать, те люди, которые занимаются этим вопросом им это болит. Они занимаются этим каждый день", - отметил Данилов.
Ранее Зеленский призвал ЕС запретить роспропаганду. Он отметил, что российская пропаганда нацелена не только против Украины, но в целом против всех демократических ценностей.