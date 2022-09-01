Данилов рассказал о переговорах с РФ по азовцам

Переговоры с Россией по освобождению из плена защитников Азовстали идут тяжело, потому что РФ ищет для себя максимальную выгоду.

Вопросом освобождения из российского плена бойцов Азова украинские чиновники занимаются ежедневно. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в рамках телемарафона.

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Данилов подчеркнул, что тема защитников Азовстали "затихла" в публичном пространстве, и это обусловлено просьбой людей, занимающихся их освобождением.

"Это - очень болезненная тема. Это - сложный вопрос. Здесь наша главная задача, чтобы они все остались живы и здоровы. То, что произошло в Еленовке, этот ужас, террористический акт, которую совершила РФ, это недопустимые вещи. Есть такая договоренность, чтобы как можно меньше было в печати официальных комментариев по этому поводу. Могу сказать, те люди, которые занимаются этим вопросом им это болит. Они занимаются этим каждый день", - отметил Данилов.

Ранее Зеленский призвал ЕС запретить роспропаганду. Он отметил, что российская пропаганда нацелена не только против Украины, но в целом против всех демократических ценностей.