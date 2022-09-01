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Проверяют даже детские рюкзаки: как проходит 1 сентября в Мариуполе

1 сентября в Мариуполе дети вынуждены идти в школы без окон, а на входе всех проверяют военные.
Проверяют даже детские рюкзаки: как проходит 1 сентября в Мариуполе
Мариуполь / Telegram

Учебный процесс в Мариуполе начался с того, что школу №41 оцепили военные.

“У всех проверяют вещи. Даже детские рюкзаки”, - об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Советник мэра сообщает, что на улице людей почти нет. 

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В оккупированном Мариуполе дети пошли в школы с разбитыми окнами и без ремонта. Окна просто затянули пленкой.

"Вот она, правда о ремонте и готовности школ при оккупантах", - пишет Андрющенко.

Напомним, по данным ГУР, оккупанты встретят миссию МАГАТЭ массовкой. По данным украинской разведки, сотрудники ЗАЭС подвергаются репрессиям со стороны российских оккупантов.

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