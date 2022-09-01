РФ обстреливает маршрут МАГАТЭ - Запорожская ОВА

Передовая группа делегации не может продолжить движение на ЗАЭС по соображениям безопасности, заявил Александр Старух.

Оккупанты ведут артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья на ЗАЭС. Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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Сообщается, что передовая группа ООН не может продолжить движение по соображениям безопасности.

"Украина продолжает прилагать усилия для обеспечения безопасного доступа международной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Требуем от РФ прекратить провокации и предоставить беспрепятственный доступ МАГАТЭ к украинскому ядерному объекту", - подчеркнул Старух.

Ранее Зеленский призвал ЕС запретить роспропаганду. Он отметил, что российская пропаганда нацелена не только против Украины, но в целом против всех демократических ценностей.