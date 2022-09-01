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РФ обстреливает маршрут МАГАТЭ - Запорожская ОВА

Передовая группа делегации не может продолжить движение на ЗАЭС по соображениям безопасности, заявил Александр Старух.
РФ обстреливает маршрут МАГАТЭ - Запорожская ОВА

Оккупанты ведут артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья на ЗАЭС. Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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Сообщается, что передовая группа ООН не может продолжить движение по соображениям безопасности.

"Украина продолжает прилагать усилия для обеспечения безопасного доступа международной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Требуем от РФ прекратить провокации и предоставить беспрепятственный доступ МАГАТЭ к украинскому ядерному объекту", - подчеркнул Старух.

Ранее Зеленский призвал ЕС запретить роспропаганду. Он отметил, что российская пропаганда нацелена не только против Украины, но в целом против всех демократических ценностей.

 

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