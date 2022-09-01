Воздушные силы ВСУ за сутки сбили российский вертолет и два БпЛА

Кроме этого, сообщается о поражении складов боеприпасов, боевой бронированной технике и живой силе рашистов.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины за вчера, 31 августа, на восточном направлении зенитными ракетными подразделениями уничтожили вражеский вертолет (вероятно Ка-52) российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.

В сообщении указано, что кроме геликомпета были уничтожены два БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме этого, экипажами истребительной, бомбардировочной, штурмовой авиации были нанесены ракетно-бомбовые удары по наземным целям российских войск.

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Благодаря Воздушным силам были поражены склады боеприпасов, взводные и ротные опорные пункты, боевая бронированная техника, позиции зенитных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, а также живая сила рашистов.

В общей сложности, за прошедшие сутки, авиация Воздушных Сил совершила более 70 самолетовылетов на разных направлениях.

Напомним, что трудовые мигранты снижают переводы на Украину. Объем переводов трудовых мигрантов из-за границы снизился на 5,7%.