Россия не будет отвечать на визовые ограничения ЕС

В Евросоюзе решили приостановить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам России. Ответных мер для граждан Шенгена не будет.

РФ не будет вводить ответных мер на визовые ограничения ЕС для российских граждан. Об этом сообщает глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Я считаю, что в ответ на шенгенские "стены", которые сейчас пытаются выстраивать, нам не нужно закрываться, не нужно отвечать взаимностью и коллективно наказывать граждан европейских стран", - сказал он.

Ранее Зеленский призвал ЕС запретить роспропаганду. Он отметил, что российская пропаганда нацелена не только против Украины, но в целом против всех демократических ценностей.