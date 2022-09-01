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Россия не будет отвечать на визовые ограничения ЕС

В Евросоюзе решили приостановить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам России. Ответных мер для граждан Шенгена не будет.
Россия не будет отвечать на визовые ограничения ЕС
МИД РФ Сергей Лавров / EPA

РФ не будет вводить ответных мер на визовые ограничения ЕС для российских граждан. Об этом сообщает глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Я считаю, что в ответ на шенгенские "стены", которые сейчас пытаются выстраивать, нам не нужно закрываться, не нужно отвечать взаимностью и коллективно наказывать граждан европейских стран", - сказал он.

Ранее Зеленский призвал ЕС запретить роспропаганду. Он отметил, что российская пропаганда нацелена не только против Украины, но в целом против всех демократических ценностей.

 

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