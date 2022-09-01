Украина довольна решением ЕС по визам для россиян – МИД

Кулеба надеется, что решение выполнят так, как предусмотрено

Украина одобряет решение Евросоюза приостановить упрощенный визовый режим с Россией при условии, что все страны Шенгенской зоны будут добросовестно его выполнять. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он отметил, что помимо отмены визовых привилегий ЕС предусмотрел и другие меры.

"Там предусмотрен ряд других шагов, которые позволяют мне сказать, что в случае, если вчерашнее решение будет добросовестно имплементированно всеми странами ЕС, то это решение будет максимально приближенным к тому, чего хотела Украина. Но дьявол кроется в деталях", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС не смог договориться о запрете виз россиянам. На встрече глав МИД стран ЕС не смогли прийти к единому мнению по ограничению выдачи виз гражданам РФ.

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