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ЕС не смог договориться о запрете виз россиянам

На встрече глав МИД стран ЕС не смогли прийти к единому мнению по ограничению выдачи виз гражданам РФ.
ЕС не смог договориться о запрете виз россиянам
Встреча глав МИД стран ЕС проходит в Праге / EPA

Министры иностранных дел стран ЕС не смогли договориться о введении запрета на выдачу виз гражданам России. Об этом сообщает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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По его словам, соглашения не удалось достичь из-за того, что многие страны выступили против запрета на выдачу виз россиянам. Поэтому ЕС только приостановит соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ.

Ранее Зеленский обратился к крымчанам с просьбой не приближаться к российским военным объектам на полуострове и передавать информацию о врагах украинским спецслужбам. Украинские защитники будут уничтожать все базы и склады оккупантов на всей оккупированной территории - и под Луганском, и под Севастополем.

 

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