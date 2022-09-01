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Гендиректор МАГАТЭ уехал с ЗАЭС - Энергоатом

На ЗАЭС остались пять представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции.
Гендиректор МАГАТЭ уехал с ЗАЭС - Энергоатом

По состоянию на 18.00 четверга, 1 сентября, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вместе с большинством членов делегации покинул Запорожскую АЭС. Об этом сообщает Энергоатом.

"В настоящее время на ЗАЭС остались пять представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции. Ожидается, что они будут находиться на Запорожской АЭС по 3 сентября", - говорится в сообщении.

Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссии МАГАТЭ удалось увидеть "ключевые вещи" в первые часы визита на временно оккупированную территорию Запорожской АЭС.

 

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