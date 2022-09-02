Зеленский распорядился создать четыре военные администрации на Донбассе

Президент постановил образовать Добропольскую, Мирноградскую, Покровскую и Селидовскую городские военные администрации Покровского района Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский подписал документ о создании военных администраций населенных пунктов в Донецкой области. Указ №620/2022 в четверг, 1 сентября, был опубликован на сайте главы государства.

Так, президент постановил образовать:

Добропольскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;

Мирноградскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;

Покровскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;

Селидовскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, в августе в Бердянске создана военная администрация. Ее рководителем назначена Виктория Галицина.

Перед этим сообщалось, что в Донецкой области образовали 14 новых военных администраций.