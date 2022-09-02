Зеленский распорядился создать четыре военные администрации на Донбассе
Президент постановил образовать Добропольскую, Мирноградскую, Покровскую и Селидовскую городские военные администрации Покровского района Донецкой области.
Президент Владимир Зеленский подписал документ о создании военных администраций населенных пунктов в Донецкой области. Указ №620/2022 в четверг, 1 сентября, был опубликован на сайте главы государства.
Так, президент постановил образовать:
- Добропольскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;
- Мирноградскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;
- Покровскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;
- Селидовскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, в августе в Бердянске создана военная администрация. Ее рководителем назначена Виктория Галицина.
Перед этим сообщалось, что в Донецкой области образовали 14 новых военных администраций.
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