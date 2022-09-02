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Зеленский распорядился создать четыре военные администрации на Донбассе

Президент постановил образовать Добропольскую, Мирноградскую, Покровскую и Селидовскую городские военные администрации Покровского района Донецкой области.
Зеленский распорядился создать четыре военные администрации на Донбассе

Президент Владимир Зеленский подписал документ о создании военных администраций населенных пунктов в Донецкой области. Указ №620/2022 в четверг, 1 сентября, был опубликован на сайте главы государства.

Так, президент постановил образовать:

  • Добропольскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;
  • Мирноградскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;
  • Покровскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;
  • Селидовскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, в августе в Бердянске создана военная администрация. Ее рководителем назначена Виктория Галицина. 

Перед этим сообщалось, что в Донецкой области образовали 14 новых военных администраций.

 

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