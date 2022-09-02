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Данилов: Украина не должна ни с кем согласовывать деоккупацию

Использование предоставленного Штатами оружия по по объектам на территории РФ - другой вопрос.
Данилов: Украина не должна ни с кем согласовывать деоккупацию
Секретарь СНБО Алексей Данилов / facebook.com/danilov.oleksiy

Украина не должна согласовывать освобождение своих территорий ни с каким государством. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Наталии Мосейчук.

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Так Данилов ответил на вопрос, согласовано ли освобождение оккупированного РФ Крыма с Лондоном, Вашингтоном, Берлином или Варшавой.

"Мы не должны согласовывать освобождение наших территорий", - подчеркнул Данилов.

При этом он отметил, что если речь идет о неприменении на определенных этапах орудия, полученного от США, по объектам на территории РФ - это "немножечко другое дело".

Ранее Зеленский распорядился создать четыре военные администрации на Донбассе. Президент постановил образовать Добропольскую, Мирноградскую, Покровскую и Селидовскую городские военные администрации Покровского района Донецкой области.

 

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