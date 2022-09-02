Армия РФ ночью обстреляла Харьков

"Прилеты" зафиксированы в Холодногорском районе города. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Оккупанты ночью 2 сентября нанесли удар по Холодногорскому району Харькова. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов.

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"Предварительно без жертв, пострадали четыре автомобиля", - уточнил он.

По словам мэра, с утра спасатели будут проверять территорию, прилегающую к месту "прилета". При этом ночью в пятницу местные Telegram-каналы писали о пусках ракет по городу.

Ранее Зеленский распорядился создать четыре военные администрации на Донбассе. Президент постановил образовать Добропольскую, Мирноградскую, Покровскую и Селидовскую городские военные администрации Покровского района Донецкой области.