С территории Святогорской лавры удалось провести эвакуацию
В Донецкой области с территории Святогорской лавры были эвакуированы 17 мирных жителей. Об этом сообщает Святогорская городская военная администрация.
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"Как только поступила информация, что в монастыре есть люди, которые готовы уехать, началась работа по планированию и организации эвакуации. Сегодня из Святогорской Лавры удалось эвакуировать 17 человек", – говорится в сообщении.
Все спасенные граждане находятся в безопасности. Однако служители монастыря и значительное количество гражданских до сих пор находятся в зоне боевых действий и отказываются выезжать.
Ранее Зеленский распорядился создать четыре военные администрации на Донбассе. Президент постановил образовать Добропольскую, Мирноградскую, Покровскую и Селидовскую городские военные администрации Покровского района Донецкой области.