Враг атаковал Никопольский район Днепропетровщины

Ранен местный житель, разрушена жилая инфраструктура, лицей, газопровод и линии электропередач.

Оккупанты ночью 2 сентябр обстреляли из РСЗО Град ​​Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщает глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

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Он уточнил, что ранение получил 56-летний мужчина в Красногригорьевской общине, пытавшийся спастись от обстрелов. Снаряд упал рядом с его машиной. Сейчас он в больнице в состоянии средней тяжести.

Также под удар попали два села Красногригорьевской общины.

"Один дом уничтожен, шестнадцать - повреждены. Обстрелом задело помещение местного лицея, автомобили, газопроводы и линии электропередач. Без света осталось более 2 000 человек, без воды - почти 5 000. На месте уже работают аварийные бригады", - отметил Резниченко.

Ранее Зеленский распорядился создать четыре военные администрации на Донбассе. Президент постановил образовать Добропольскую, Мирноградскую, Покровскую и Селидовскую городские военные администрации Покровского района Донецкой области.