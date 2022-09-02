Россияне обстреляли детский сад в Славянске

Утром, 2 марта, стало известно об обстрелы в городе Славянск. Как передает местная власть, во время обстрелов был разрушен детский сад.

Сегодня, 2 марта, стало известно, что город Славянск был под обстрелами россиян. Об этом сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях у себя на странице в Facebook.

Вадим Лях рассказал, что утро в городе получилось не очень хорошим, ведь город был расстрелян. В частности, враг попал в детский сад "Теремок", который находится на улице Торской.

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Мэр сообщил, что к счастью обошлось без жертв.

“К счастью, жертв нет. Берегите себя”, – написал Вадим Лях.

Напомним, с территории Святогорской лавры удалось провести эвакуацию. Значительное количество гражданских по-прежнему отказывается покидать лавру и выезжать из зоны боевых действий.