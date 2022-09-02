В Украине пропало без вести 230 детей из-за войны с РФ

По данным Офиса генерального прокурора, по состоянию на 2 марта более 1 117 детей пострадали от вооруженной агрессии Российской Федерации.

По официальной информации ювенальных прокуроров, 381 ребенок погиб и более 737 получили ранения разной степени тяжести. В результате вооруженной агрессии России в Украине погибли 380 детей. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в Telegram.

По данным на 2 сентября 2022 года, более 1 117 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Также известно, что 230 детей пропали без вести, а по состоянию на утро 2 сентября было депортировано 7 300 детей.

За все время полномасштабной войны нашли 5249 детей, а из депортации возвращено 56 детей.

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Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 388, Харьковской – 204, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 67, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 46.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Напомним, россияне обстреляли детский сад в Славянске. Утром 2 марта стало известно об обстрелах в городе Славянск. Как передают местные власти, во время обстрелов был разрушен детский сад.