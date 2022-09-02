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Потери РФ в танках перевалили за 2 тысячи – Генштаб

Также россияне потеряли уже более 4,3 тысячи бронемашин различных типов
 |  Автор: Юрий Кобзар
Потери РФ в танках перевалили за 2 тысячи – Генштаб
Иллюстративное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

В течение вчерашнего дня ВСУ уничтожили около 350 российских оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения в Украины были убиты уже около 48700 российских солдат и наемников. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ. 

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Также военные отчитались о потерях врага в военной технике. Начиная с 24 февраля, россияне в Украине уже потеряли:

  • 2009 танков (+12 за последние сутки), 
  • 4366 боевых бронированных машин (+21), 
  • 1126 артиллерийских систем (+11), 
  • 289 РСЗО (+2), 
  • 153 средства ПВО,
  • 234 самолета, 

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  • 205 вертолетов, 
  • 853 БПЛА оперативно-тактического уровня (+2),
  • 198 крылатых ракет, сбитых украинской ПВО (+2),
  • 15 кораблей и катеров,
  • 3247 автомобилей и автоцистерн (+8),
  • 105 единиц специальной техники (+1).

Самые тяжелые потери противник несет в районе Донецка и Курахово, говорят в Генштабе.

Напомним, Данилов заявил, что Украина не должна ни с кем согласовывать деоккупацию. Использование предоставленного Штатами оружия по объектам на территории РФ – другой вопрос.

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