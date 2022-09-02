Потери РФ в танках перевалили за 2 тысячи – Генштаб

Также россияне потеряли уже более 4,3 тысячи бронемашин различных типов

В течение вчерашнего дня ВСУ уничтожили около 350 российских оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения в Украины были убиты уже около 48700 российских солдат и наемников. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Также военные отчитались о потерях врага в военной технике. Начиная с 24 февраля, россияне в Украине уже потеряли:

2009 танков (+12 за последние сутки),

4366 боевых бронированных машин (+21),

1126 артиллерийских систем (+11),

289 РСЗО (+2),

153 средства ПВО,

234 самолета,

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205 вертолетов,

853 БПЛА оперативно-тактического уровня (+2),

198 крылатых ракет, сбитых украинской ПВО (+2),

15 кораблей и катеров,

3247 автомобилей и автоцистерн (+8),

105 единиц специальной техники (+1).

Самые тяжелые потери противник несет в районе Донецка и Курахово, говорят в Генштабе.

Напомним, Данилов заявил, что Украина не должна ни с кем согласовывать деоккупацию. Использование предоставленного Штатами оружия по объектам на территории РФ – другой вопрос.

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