В Киеве произошел пожар на АЗС

Сгорело одноэтажное админздание на территории автозаправочной станции в Дарницком районе столицы.

В Киеве потушили пожар на АЗС / facebook.com/DSNSKyiv

Спасатели ликвидировали масштабный пожар на территории АЗС в Дарницком районе Киева. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Об инциденте на ул. Заречная, 1 сообзили спасателям в 7.58 пятницы. На месте происшествия спасатели установили, что возгорание произошло в одноэтажном административном здании на территории автозаправочной станции.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям удалось предотвратить распространение пламени на резервуары с топливом. В 8.19 пожарные локализовали возгорание на площади 18 кв. м и в 8.33 - ликвидировали", - уточнили в ГСЧС.

Причина пожара устанавливается, жертв и пострадавших не было.

Ранее Зеленский распорядился создать четыре военные администрации на Донбассе. Президент постановил образовать Добропольскую, Мирноградскую, Покровскую и Селидовскую городские военные администрации Покровского района Донецкой области.