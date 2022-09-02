Пехота, офицеры и контрактники РФ собираются складывать оружие - ГУР

Российский военный в телефонном разговоре рассказал о том, что пехота, офицеры и контрактники собираются складывать оружие.

Военный РФ поделился с собеседницей о том, что его коллеги намерены уехать из Украины. Об этом рассказали в Главном управлении разведки в Telegram.

На записи военнослужащий РФ сообщает собеседнице о том, что пехота, офицеры и контрактники собираются идти складывать оружие и намерены отказаться воевать.

“У нас пехота 15 числа, офицеры и контрактники, собираются идти к Завадскому и оружие складывать там. Будут отказываться дальше воевать после 15-го”, - рассказал солдат.

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На вопрос собеседницы, что тогда будет с солдатами, он отвечает, что ничего не будет, если все пойдут и сдадут оружие, “мне кажется убьют на это все”.

Собеседница также делится информацией, что у ее мамы на работе есть девушка, “у нее мужчина в Балтийске служит. И вот сказали, что в Балтийске уже набрали людей, вот в скором времени отправляют...”.

Напомним, Кислица заявил, что Путин хочет вернуть СССР, но терпит военное поражение. После войны украинцы будут еще долго видеть в России угрозу.