Через Мариуполь в сторону Бердянска проехали вражеские танки

Во временно оккупированном Мариуполе снова фиксируют перемещение российской военной техники.

Из Мариуполя в направлении Бердянска проехали танки. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Сегодня утром, около 7:30, с направления Донецка по центру Мариуполя в направлении Бердянск проехало 10 танков. В целом в последние дни наблюдается активизация перемещения военной техники с Донецкого направления через Мариуполь и Мариупольский район в сторону Бердянска", - отметил Андрющенко.

Ранее Зеленский распорядился создать четыре военные администрации на Донбассе. Президент постановил образовать Добропольскую, Мирноградскую, Покровскую и Селидовскую городские военные администрации Покровского района Донецкой области.