Появились фото сбитого вражеского беспилотника над Николаевщиной

Утром 2 марта Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский беспилотник над Николаевщиной.

Армия РФ почти ежедневно активно проводит воздушную разведку с юга страны, задействуя БПЛА оперативно-тактического уровня разных модификаций. Так, 2 марта, около 9 часов утра, в небе над Николаевщиной был сбит вражеский беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Сообщается, что воздушные силы зенитными ракетами ликвидировали российский беспилотник "Картограф", входящий в семейство многоцелевых беспилотных комплексов "Птеро".

К публикации добавили фото, где видно, что беспилотник был оснащен камерой с 12 объективами, предназначенными для воспроизведения планов местности.

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Для справки. "Птеро" – семейство российских многоцелевых беспилотных авиационных комплексов производства компании АФМ-Серверс. Полет управляется системой автоматического управления PteRoBot разработки этой же компании. Одна из моделей семейства была секретно разработана для нужд ФСБ РФ, использовалась Россией в войне на Донбассе, во время российского вторжения в Украину и Сирию.

Иллюстративное фото / facebook Иллюстративное фото / facebook Иллюстративное фото / facebook

Напомним, ВСУ попали по двум вражеским локациям в Мелитополе. Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил о попадании сразу в две российские локации.