Из плена вернулось 14 украинских защитников

Между Россией и Украиной прошел очередной обмен пленными. В этот раз из плена вернулись 14 украинских защитников.

Сегодня, 2 сентября, из плена вернулись еще 14 украинских защитников. Обмен происходил в Донецкой области. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

В сообщении отмечено, что домой вернулись 14 военных, среди которых: 10 человек из 58 отдельной механизированной бригады (ОМБР) и 4 из 30 ОМБР. В плен они попали еще весной этого года.

Читайте также: ФСБ ищет в Москве украинцев, чтобы обвинить в терактах – ГУР

В Координационном штабе сообщили, что среди уволенных воинов был офицер и военный медик.

В сообщении дополнили, что Координационный штаб работает над возвращением всех пленников.

Напомним, появилось фото, как активисты расклеили патриотические открытки по Симферополю. Украинские активисты пытаются распространять идею того, что "Время бороться", несмотря на постоянные обыски.