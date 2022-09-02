ФСБ ищет в Москве украинцев, чтобы обвинить в терактах – ГУР

В российской столице развернули кампанию по дискредитации украинцев

В Москве спецслужбы развернули кампанию по выявлению украинцев, которых можно обвинить в "терактах" на территории России. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"В Москве усиливается кампания по поиску граждан России, которые негативно относятся к войне против Украины. Особое внимание уделяется бывшим гражданам Украины и украинцам по происхождению", – говорится в сообщении.

В частности ФСБ начала практиковать поквартирные обходы, опрашивая жильцов на предмет проживания украинцев. Также у москвичей выясняют их отношение к "военной операции".

"Одна из целей этих действий – недопущение формирования и распространения в столице России негативного отношения к войне и выявление людей, которые могут повлиять на формирование независимого общественного мнения о ней", – говорят в разведке.

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Также одной из целей кампании также является формирование у москвичей негативного образа украинцев, как "террористов" и "радикалов". При этом в разведке допускают, что украинцев могут обвинить в "терактах", которые сама же ФСБ и организует.

Напомним, жены оккупантов напуганы взрывами в Крыму. Разведка опубликовала перехват разговора между оккупантом и его женой.

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