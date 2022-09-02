В ОК “ЮГ” подтвердили потери врага и данные о подбитом Су-25

Самолет Су-25, который вчера подбили ВСУ, был выведен из состава вражеских сил.

Стало известно о потерях врага на юге Украины. Так, известно о подбитом самолете Су-25, уничтожении живой силы, танках и системах залпового огня "Град". Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг" в Facebook.

На юге Украины было уничтожено 37 военных РФ, 3 танка, 4 гаубицы «Мста-Б», реактивная система залпового огня «Град», 10 единиц автобронетехники и склад боеприпасов в Бериславском районе.

В районе Сухого Ставка вчера был поврежден самолет Су-25. В ОК "Юг" сообщили, что уже есть подтверждение о выведении его из состава вражеских сил.

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Для справки. Су-25 - советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт. Штурмовик предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Напомним, появились фото сбитого вражеского беспилотника над Николаевщиной. Утром 2 марта Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский беспилотник над Николаевщиной.