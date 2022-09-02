Украина поможет Эстонии сделать свою "Дію"

Украинский опыт диджитализации начали перенимать за рубежом

Украина поможет Эстонии создать собственное приложение, которое будет аналогом украинской "Дії". На разработку потребуется около 4 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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"Эстония является наставником и другом в цифровизации. Когда мы начали строить цифровое государство, первой страной, опыт которой мы изучали, была Эстония. Благодаря их поддержке, мы получили много важной информации и знаний, которые стали основой для цифровой трансформации Украины", – говорится в сообщении.

В Минцифре отметили, что Украина и Эстония обладают достаточно похожей архитектурой “цифрового государства”, поэтому аналог "Дії" будет достаточно легко реализовать.

"Одним из первых шагов – создать в Эстонии приложение на базе "Дії" за 4 месяца", - сообщили в украинском ведомстве.

Напомним, на днях "Дія" получила крупное обновление. Украинцам стали доступны новые возможности на портале онлайн-госуслуг.

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