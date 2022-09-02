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Жителям Херсона рекомендуют эвакуироваться в Кривой Рог

В Кривом Роге переселенцы смогут получить бесплатную медицинскую, социальную, психологическую помощь, а также питание.
Жителям Херсона рекомендуют эвакуироваться в Кривой Рог
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Из-за того, что российские войска усилили обстрел мирных общин в прифронтовой полосе Херсона, жителям рекомендуют эвакуироваться в Кривой Рог. Об этом сообщил руководитель Криворожской военной администрации Александр Вилкун в Telegram.

Вилкун сообщил, что уже подготовлено 89 мест компактного проживания переселенцев в школах, детских садах и общежитиях.

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Кроме того, руководитель Криворожской военной администрации сообщил о том, что в Кривом Роге предоставляется бесплатная медицинская, социальная, психологическая помощь, а также бесплатно расселяют переселенцев и кормят три раза в день.

“У нас уже более 35 тысяч человек из Херсона. Звоните своим близким, кто еще остался во фронтовой полосе и не желает уезжать. Это вопрос сохранения жизни”, - сообщил Вилкун.

Напомним, из плена вернулись 14 украинских защитников. Между Россией и Украиной прошел очередной обмен пленными. В этот раз из плена вернулись 14 украинских защитников.

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