Россияне обстреляли Сумщину и подожгли себя

В течение дня российские военные выпустили около 50 мин и снарядов по Краснопольской общине на Сумщине.

Российские войска обстреляли Сумскую область, при этом возник сильный пожар. Об этом в пятницу, 2 сентябя, рассказывает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он отметил, что в течение дня российские военные выпустили около 50 мин и снарядов по Краснопольской общине. Всего же было три обстрела разных территорий общины, в результате одного из них загорелся лес.

"Пожар не было возможности погасить, ведь пылало на самом "0" и был велик риск для спасателей.

Но сама природа тоже воюет за Украину: ветер был в сторону России и огонь перекинулся на ту сторону, доставив россиянам немало хлопот от последствий своего обстрела.

В общей сложности на территории Украины выгорело около гектара земли, среди которых лес и поле", - рассказал Живицкий.

Глава ОВА дополнил, что пожар с украинской стороны был потушен.

Ранее сообщалось, что за полгода полномасштабной войны в Украине пострадала треть лесного фонда, военные действия нанесли убыток окружающей среде почти в 1 триллион гривен.

Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet